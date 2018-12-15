شكرا لقرائتكم شاهد محمد بن سلمان: "ما دام فيه شعب مثلكم ما فيه مصاعب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رد ولي العهد السعودي #الأمير_محمد_بن_سلمان على أحد الحاضرين لسباق فورمولا إي الدرعية قائلا: "ما دام فيه شعب مثلكم ما فيه أي مصاعب".

وكان مواطن سعودي ظهر في مقطع فيديو مع الأمير محمد بن سلمان في ختام سباق فورمولا إي الدرعية.

وانطلق، السبت، السباق النهائي لفورمولا إي #الدرعية في #السعودية بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وشهدت فعاليات فورمولا إي للسيارات الكهربائية المقامة في الفترة 13 - 15 من ديسمبر/كانون الأول الحالي، التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة، في الدرعية، إقبالاً كبيراً من قبل جمهور السباقات العالمية للفورمولا والسياح والزوار من جميع أنحاء العالم، لا سيما الحضور الكبير من قبل الجمهور من داخل المملكة، حيث كان لتنوع الفعاليات المصاحبة دور بارز في حضور كبار الفنانين العالميين والعرب الذين أشعلوا فتيل التنافس على جذب أكبر عدد من الزوار خلال اليومين الماضيين، في ظل ما تقوم به كافة القطاعات الخدمية والحكومية من تقديم الخدمات اللوجستية للشركات المشاركة والمشاركين من جميع أنحاء العالم، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).