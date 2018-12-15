الآلاف يشيّعون الشهيد نخلة في الجلزون

الخليج 365 | فريق التحرير

شيّع الآلاف في مخيّم الجلزون شمال رام الله، اليوم السبت، جثمان الشهيد محمود يوسف رباح نخلة (18 عامًا)، والذي قتله جنود الاحتلال الإسرائيلي، قرب المخيم يوم أمس الجمعة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مجمع فلسطين الطبي، وصولًا إلى منزل عائلة الشهيد في المخيم، حيث ألقت عائلته وأصدقاؤه نظرة الوداع على جثمانه، قبل أن ينقل إلى مسجد الشهداء، حيث أدى المواطنون صلاة الجنازة على روحه الطاهرة.

وكان جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي على الشهيد نخلة من مسافة قريبة، وحاولوا اعتقاله بعد إصابته، حيث تركوه ينزف لفترة طويلة قبل أن تتمكن الطواقم الطبية من الوصول إليه وانتزاعه من جيش الاحتلال، وكان يلفظ أنفاسه الأخيرة.