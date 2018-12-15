الاحتلال يعتقل 4 صيادين بغزة

الخليج 365 | فريق التحرير

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، أربعة صيادين بعد إطلاق النار على مراكبهم على بعد 4 أميال في بحر غزة.

وقالت مصادر محليّة إنه جرى اعتقال الصيادين: محمد صالح أبو رياله (24 عامًا)، وشقيقه عاطف صالح أبو رياله (15 عامًا)، ومحمد صلاح أبو رياله (24 عامًا)، ومحمد فلاح أبو رياله (19 عامًا)، خلال عملهم في بحر غزة.