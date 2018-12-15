شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يقترح عقد اتفاقيات مع "السوشيال ميديا" للحصول على نسب من الإعلانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، الحكومة المصرية بضرورة عقد بروتوكول واتفاقية مع إدارة فيس بوك وجوجل، تضمن الحصول على ضرائب بشأن الإعلانات التى يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن دول أوروبية كثيرة اتخذت قرارا بفرض حصيلة ضرائب على الشركات التى تعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك من خلال بروتوكولات تم إبرامها مع تلك الشركات العالمية.

ولفت عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إلى أنه حال إبرام اتفاقية من قبل الحكومة المصرية مع إدارة فيسبوك، سيدر عائدا كبيرا للغاية على الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة.