الطريق الوطنية بين فاس وتاونات.. ساعات في الجحيم ومصالح التجهيز تتدخل

عاش عدد من مستعملي الطريق الوطنية رقم 8 بين فاس وتاونات، منذ الثالثة من زوال اليوم الجمعة، حالة عصيبة، بعد توقف حركة المرور إثر تعطل شاحنة وسط قنطرة، بمحاذاة جماعة عين قنصرة.

مصادر ” اليوم24″ أوضحت أن عددا كبيرا من مستعملي الطريق الوطنية، فوجئوا بتوقف حركة السير بمنحدر مجاور لمحطة الاستراحة ” واد إيناون”، بعد تعطل شاحنة من الحجم الكبير وسط القنطرة، التي شيدتها مصالح وزارة التجهيز في انتظار إنهاء الأشغال على مستوى القنطرة الرئيسية.

وأضافت المصادر أن حالة من الرعب عاشها المسافرون، بينهم طلبة الجامعة، ومرضى كانوا في طريقهم إلى المستشفى الجامعي بفاس.

من جهته، قال علي العسري، المستشار البرلماني، في اتصال مع ” اليوم24″، إنه أخبر سلطات العمالة، ومعها مديرية التجهيز، بشأن انقطاع الطريق، مضيفا أن المدير الإقليمي للتجهيز أعلن عن استئناف حركة المرور، بعد تدخل المصالح المعنية.