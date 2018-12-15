مقتل 3 أفراد من عناصر الشرطة المكسيكية في هجوم غربي البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي (أ ش أ)

أعلنت الشرطة الفيدرالية المكسيكية مقتل ثلاثة أشخاص من عناصرها خلال هجوم في ولاية ميتشواكان غربي البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية الجمعة، عن وسائل إعلام محلية في المكسيك قولها: إن "عناصر الشرطة الفيدرالية في البلاد قتلوا على جانب إحدى الطرق السريعة إلى جانب سيارات دورياتهم، وذلك من دون التطرق للمزيد من التفاصيل".

وكانت السلطات المكسيكية قد أعلنت منذ أيام مقتل ستة من رجال الشرطة بالرصاص في ولاية خاليسكو الغربية الحدودية مع ولاية ميتشواكان في واحدة من أكثر الهجمات دموية على قوات الأمن في الأشهر الأخيرة ، وذلك في بداية الأسبوع الأول لحكومة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الجديدة.

وأشار الادعاء العام إلى أنه لم يتضح من المسؤول عن القتل ، لكن تلك المنطقة معروفة بأنها مقر عصابة خاليسكو الجيل الجديد وهي واحدة من أقوى عصابات المخدرات في المكسيك.