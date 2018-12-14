“السترات الحمراء” تُعلن عن انطلاق “موجة احتجاجات” في تونس

أعلنت تنسيقية ما تسمّى “السترات الحمراء” في تونس اليوم الجمعة، عن انطلاق موجة تحركات احتجاجية بمختلف محافظات البلاد، بداية من يوم الإثنين المقبل.

وأكّد عضو التنسيقية رياض جراد، بمؤتمر صحفي في العاصمة التونسية، أنّ “هذه التحرّكات هدفها الدعوة إلى تحقيق 22 مطلبًا، أبرزها تشغيل العاطلين عن العمل والتخفيض في الأسعار، والتنمية، والزيادة في الأجر الأدنى، والتراجع على الزيادات في أسعار الوقود”.

وقال، إن الحملة قامت بتركيز 9 تنسيقيات جهوية، في أقل من أسبوع، مشددًا على أن “هدف حملة السترات الحمراء، هو النزول إلى الشارع والقيام بمسيرات ووقفات احتجاجية، بداية من الأسبوع المقبل، وإعلان رفض خيارات الطبقة السياسية الحالية سلطة ومعارضة”، حسب تعبيره.

وأعلنت مجموعة من التونسيين مساء السبت الماضي، عن تأسيس، ما أسموها حملة “السترات الحمراء”، وذلك في تحرّكات احتجاجية مشابهة للتي تعيشها فرنسا بقيادة حركة “السترات الصفراء”، احتجاجًا على غلاء المعيشة، وتدهور القدرة الشرائية.

وأكّدت المجموعة في بيان صادر عنها، أنّ “هذه الحملة وطنية شبابية خالصة، ومفتوحة للعموم، ومنفتحة على الجميع، و هي استمرار لنضال الشعب التونسي، وخطوة لاستعادة التونسيين كرامتهم، وحقهم في العيش الكريم الذي سُلب منهم”، وفق تعبيرهم.

وشدد البيان، على “الالتزام بالاحتجاج المدني السلمي في التعبير عن الرأي، و رفض الواقع السائد رسميًا، والانطلاق في تركيز التنسيقات الجهوية والمحلية، خاصة بعد التفاعل والمساندة الكبيرين للحملة من فئات واسعة من الشعب”.

وأنشأ القائمون على هذه الحملة، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أسموها “السترات الحمراء les Gilets rouges”، ورفعت هذه الصفحة شعار “تونس غاضبة”، وحظيت بمتابعة آلاف التونسيين.