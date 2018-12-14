شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني : انتصاراتنا المدعومة من التحالف حررت الحديدة والان نبدء بالتفاصيل
وقال العميد مجلي في تصريح أورده الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية / 26 سبتمبر/ : إن المليشيا الانقلابية المدعومة من إيران رضخت لشروط الحكومة الشرعية المتعلقة بتسليم ميناء الحديدة وميناء الصليف وميناء رأس عيسى ومدينة الحديدة.
وأكد المتحدث العسكري اليمني أن مدينة الحديدة وموانئها ستكون عقب انسحاب المليشيا الحوثية منها ممر لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني، إضافة الى تأمين خطوط الملاحة الدولية.
وأشار العميد مجلي إلى أن الجيش اليمني وبناء على توجيهات القيادة السياسية والعسكرية عمل جاهداً خلال الأيام الماضية على تحقيق الأمن والسلام وإنجاح المشاورات التي تمت في السويد رغم التصعيد والهجمات المستمرة التي قامت بها الميليشيات الحوثية في الحديدة وصعدة وصنعاء.
وأطلق المسؤول العسكري اليمني، نداء إلى من تبقى في صفوف المليشيات الحوثية بأن يعودوا إلى جادة الصواب, وأن يجعلوا مصلحة الشعب والوطن مقدمة على المصالح الضيقة للميلشيات الحوثية التي تنفذ الأجندة الإيرانية.
شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني : انتصاراتنا المدعومة من التحالف حررت الحديدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .