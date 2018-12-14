شكرا لقرائتكم سوريا.. دي ميستورا يجري محادثات مع إيران وروسيا وتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت الأمم المتحدة في بيان، اليوم الجمعة، إن مبعوثها الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا سيعقد محادثات مع مسؤولين كبار من إيران وروسيا وتركيا في جنيف الأسبوع المقبل بشأن تشكيل لجنة دستورية موثوقة.

وأضاف البيان أن المحادثات بشأن تشكيل لجنة "متوازنة وشاملة وجديرة بالثقة" لصياغة مسودة دستور جديد لسوريا وتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات، ستجرى قبل التقرير الشهري الذي يرفعه دي ميستورا لمجلس الأمن الدولي في 20 ديسمبر/كانون الأول.