واشنطن تكرم رجل "الحرب والسلام".. الرئيس الأمريكى يصادق على قانون خاص لتكريم محمد أنور السادات

كتب أحمد جمعة
رغم مرور أربعة عقود على استشهاد الرئيس المصرى الأسبق محمد أنور السادات على أيدى الجماعة الإسلامية، إلا أن دول العالم تتذكر مواقف وبطولات السادات الذى أرسى قواعد السلم والأمن فى المنطقة بعد حرب أكتوبر المجيدة، فضلا عن دوره الكبير فى إبرام اتفاق سلام مع الجانب الإسرائيلى بعد تحرير سيناء.
وتكريما لدوره فى إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط، صدّق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على قانون خاص بتكريم الرئيس المصرى الأسبق محمد أنور السادات، بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.
كان الكونجرس الأمريكى قد مرر فى شهر أغسطس الماضى مشروعا...
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