وفاة رابع مصاب في الهجوم على سوق عيد الميلاد في ستراسبورغ بفرنسا

أعلن مكتب الادعاء في ​باريس​ أن "شخصا رابعا توفي متأثرا بجروحه في أعقاب واقعة ​إطلاق النار​ في سوق لمستلزمات ​عيد الميلاد​ في ​ستراسبورغ​"، مشيراً الى أنه "كان يقاوم من أجل البقاء".

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