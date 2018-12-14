الدفاع الحسني الجديدي يطلق حملة لدعم عائلات ضحايا حادثة السير

أطلق الدفاع الحسني الجديدي، حملة لتشجيع أنصار الفريق لاقتناء تذاركر المباراتين المقبلتين أمام كل من فريق يوسفية برشيد، وشباب الريف الحسيمي، والتي سيتم تخصيص مداخيلها لعائلات ضحايا حادثة السير المميتة التي راح ضحيتها 5 مشجعين، إضافة إلى المصابين بجروح.

وقرر النادي تخصيص مداخيل مباراتيه المقبلتين للعائلات والضحايا من المصابين، وهي المبادرة التي تم تبنيها أيضاً من طرف الإعلامين، الذين بدورهم ساهموا في إقتناء التذاكر مساعدة منهم لضحايا الحادث الأليم.

ويعود تاريخ الواقعة الأليمة، إلى 5 دجنبر الجاري، حين تعرضت سيارة كانت تقل مشجعين لفريق الدفاع الحسني الجديدي، لحادثة سير خطيرة، بعد اصطدام شاحنة من الحجم الكبير بالأنصار على مستوى مدخل المدينة.

وحسب مصادر محلية، فإن حادثة السير أسفرت عن خسائر في الأرواح، حيث لقي 5 أشخاص من أنصار الفريق الجديدي حتفهم، في حين تم نقل مصابين آخربن على وجه السرعة لتلقي الإسعافات بالمستشفى الإقليمي للمدينة.