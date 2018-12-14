مجلس قدامى موظفي الدولة: نعد بالدفاع عن حقوق المتقاعدين ومعاشاتهم

أكد رئيس المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة جرجس غلمية، خلال حفل غداء لمناسبة انتخاب الهيئة الإدارية للمجلس، أن "ما يتهدد مصير معاشاتهم التقاعدية، جراء الحملة التي اخذ يشنها البعض ضد السلسلة ومعاشات التقاعد، بحجة انها السبب في تردي الاوضاع المالية والاقتصادية للبلاد"، مستنكرا بشدة هذه الحملة، داعيا المسؤولين الى "البحث عن حلول اخرى غير التعدي على رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين، لانقاذ الوضعين المالي والاقتصادي، وذلك بوضع حد لمزاريب الهدر والفساد في مجالات عدة".
ووعد "ببذل الجهود والتضحيات الممكنة، بكل الوسائل القانونية المتاحة، للدفاع عن حقوق المتقاعدين ولا سيما معاشاتهم التقاعدية والسعي للتخفيف من الغبن الذي لحق بهم جراء تقسيط الزيادة الاخيرة لمعاشاتهم، على ثلاث دفعات وبنسب متفاوتة (الاولى بنسبة 25% في 21/8/2017، والثانية بنسبة 25% في 21/8/2018، والثالثة بنسبة 50% خلال العام 2019 دون تحديد للتاريخ)"، مشيرا الى ان "الدفعتين الاولى والثانية نفذتا، وبقيت الدفعة الثالثة التي نطالب بتنفيذها اعتبارا من 1/1/2019 وليس خلال السنة 2019، تعويضا ولو جزئيا عما لحق بالمتقاعدين من انتقاص لحقوقهم في الدفعتين الاولى والثانية".
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