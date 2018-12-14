حزب الإتحاد السرياني العالمي: كل يد تمتد على الجيش هي داعشية

أسف رئيس "​حزب الإتحاد​ السرياني العالمي" ​إبراهيم مراد​، في بيان "على الوضع الشاذ المستمر في مناطق عدة وخصوصا في قضاء بعلبك ولا سيما في ​حي الشراونة​، هذا الحي الذي أصبح للأسف يختصر تاريخ منطقة وشعب ويصبغها بصبغة ملوثة بعيدة كل البعد عن طبيعة المنطقة وأهلها الطيبين عبر مجموعات خارجة عن سلطة الدولة وكأنها جزيرة مغلقة الأحكام لغايات وأهداف معلومة للجميع.

ودعا مراد قائد الجيش ​العماد جوزاف عون​ للضرب بيد من حديد كل من تمتد يده على الجيش ال​لبنان​ي لأنها يد داعشية تحاول عبر شتى الوسائل تعكير ​الأمن​ والسلام الذي ينعم به لبنان إلى حد ما"، مشددا على "أن الحل الأمثل بأن تقوم الدولة وبأسرع وقت، بوضع خطة إنمائية واقتصادية شاملة للمنطقة، فواجبها الإهتمام بأبنائها وعدم تركهم لمصير مجهول.