الصراف نوّه بالعلاقات التاريخية المميزة التي تجمع اللبنانيين والبرازيليين

استقبل وزير الدفاع الوطني ​يعقوب رياض الصراف​ وزير الدولة لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ البرازيلية Carlos Eduardo Xavier Marin والوفد المرافق بحضور السفير البرازيلي لدى ​لبنان​ Paulo Cordeiro De Andrade Pinto.

بعد مراسم الاستقبال، وضع Marun اكليلا من الزهر على النصب التذكاري ل​شهداء الجيش اللبناني​ في ​وزارة الدفاع​ في ​اليرزة​. ثم، عقد اجتماع في مكتب الوزير، رحب خلاله الصراف بالوزير البرازيلي منوها" بالعلاقات التاريخية المميزة التي تجمع اللبنانيين والبرازيليين مؤكدا اهمية توقيع هذه الاتفاقية .

بعد ذلك، وقّع الطرفان على اتفاقية التعاون العسكري التي تهدف الى تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية من خلال التعاون العسكري بين البلدين لاسيما في ما خص التعليم والتدريب العسكري وتبادل المعلومات والتعاون التقني.