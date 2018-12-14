حمود: ليس هنالك اية حجة مقنعة لتأخير تشكيل الحكومة الجديدة

أكد رئيس "​الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة​" ​الشيخ ماهر حمود​، خلال خطبة الجمعة، أن "ما يحصل في ​فلسطين​ في هذه الايام، في ​الضفة الغربية​ بالذات وفي مواجهة الجنود الاسرائيليين من عمليات يومية، وما حققته المقاومة في غزة منذ ايام، اضافة الى الاضطراب السياسي الذي يعاني منه الكيان الصهيوني والارباك الواضح لدى المستوطنين والمظاهرات داخل الكيان التي تطالب بالأمن كل ذلك وغيره يرسم طريقا جديدا في المنظور المستقبلي الذي تسير فيه الامة، وللأسف فانه في مواجهة هذه البطولات المتلاحقة والانتصارات المتتالية، نرى حكومات وملوكا وأمراء يسارعون في التطبيع دون أي معيار واضح".

وتمنّى حمود أن "لا ينسحب هذا على ​لبنان​، ونرجو ألا يكون هنالك سبهان جديد يمنع رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ من ان يتخذ القرار المناسب بموضوع توزير احد اعضاء "اللقاء التشاوري" لان كلامه لا يدل على تشنج من هذا الامر، وليس هنالك اية حجة مقنعة لتأخير تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أنه من المفترض أن هناك من يؤثر على القرار.