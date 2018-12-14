وسائل إعلام بيونج يانج تنتقد زيادة ميزانية دفاع سول

قوات كوريا الجنوبية

وكالات:

وصفت وسائل الإعلام الكورية الشمالية زيادة ميزانية الدفاع الكورية الجنوبية للعام المقبل، بالانتهاك الواضح للإعلانات والاتفاقيات العسكرية بين الكوريتين؛ للحد من التوترات عبر الحدود.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه بموجب خطة الميزانية التي تمت الموافقة عليها يوم /السبت/

الماضي ارتفع الإنفاق العسكري في كوريا الجنوبية بنسبة 2ر8 % مقارنة مع العام الأسبق؛ ليصل إلى حوالي 6ر41 بليون دولار أمريكي مع الاحتفاظ بجزء كبير من الزيادة لتكثيف استعدادها لمواجهةالتهديدات النووية لكوريا الشمالية.وأوضح مصادر إعلامية كورية شمالية أن السلطات الكورية الجنوبية تتعهد "على السطح" بتحسين العلاقات، ولكن لديها حلما مختلفا وراء الأبواب، مضيفة أن خطة كوريا الجنوبية للموازنة الدفاعية تعد خطوة خطيرة ضد عملية ذوبان الجليد في شبه الجزيرة الكورية، وأنها تشكل انتهاكا واضحا للإعلانات والاتفاقيات العسكرية بين الكوريتين.