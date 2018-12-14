الإعدام شنقاً حتى الموت لقاتل خاله أول أيام عيد الأضحى

أدانت محكمة الكاملين برئاسة مولانا رافع دفع الله الشاب المتهم بقتل خاله في أول أيام عيد الأضحى بسكين بالإعدام شنقاً حتى الموت.

وذلك بريفي الكاملين حيث استمعت المحكمة لهيئتي الاتهام والدفاع وناقشت الاستثناءات الموجودة في المادة 131 وهي الدفاع الشرعي والمعركة المفاجئة والاستفزاز الشديد حيث لم يستفد منها المتهم بعد إفادة شهود الاتهام بأنهم فضوا الشجار الأول الذي وقع بين المتهم والمرحوم والذهاب بالمتهم لمنزله وقد خيرت المحكمة أولياء الدم بالعفو أو الدية أو القصاص فاختاروا القصاص.

وتعود تفاصيل الجريمة بحسب صحيفة الدار الصادرة يوم الجمعة أنه عندما نشب نقاش بين المتهم والمرحوم في أول أيام عيد الأضحى وتم فضه وإحضار المتهم لمنزله ولكن المتهم عاد مرة أخرى ووجد المجني عليه فدار نقاش بينهما وقام المتهم بطعن المرحوم بسكين كان يحملها داخل ملابسه وتم إسعاف المرحوم للمستشفى ولكنه فارق الحياة فتم إبلاغ شرطة الكاملين وتم القبض على المتهم والتحري معه وتحويل ملف الجريمة للمحكمة التي أصدرت الحكم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)