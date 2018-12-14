زوج يقتل شاباً بسبب معاكسة زوجته

دونت شرطة النيل الأزرق بلاغاً في مواجهة أحد المواطنين وذلك لتسبيبه الموت لأحد أبناء المنطقة بإطلاقه أعيرة نارية على المجني عليه من بندقية كلاشنكوف أدت إلى وفاة المجني عليه لتقوم الشرطة باتخاذ الإجراءات القانونية بشرطة محلية باو بالنيل الأزرق وتحويل جثمان المجني عليه لتوقيع الكشف الطبي وتسليم الجثمان لذويه بعد اكتمال الإجراءات القانونية وإلقاء القبض على الزوج وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة (130) من القانون الجنائي.

ومن خلال التحري مع الزوج المتهم أفاد بحسب صحيفة الدار الصادرة يوم الجمعة بأن المجني عليه تهجم على زوجته عدة مرات مما أدى إلى قيامه بإطلاق النار عليه ليقوم المتحري بتدوين الإفادات المتعلقة بالبلاغ لرفع أوراق البلاغ إلى المحكمة معضداً بالأدلة والبندقية المعروضات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)