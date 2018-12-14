انت الان تتابع منطقة الأهرامات «للبيع».. الحكومة تنفي 5 شائعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - نفى المركز الإعلامي ما أثير بشأن قيام وزارة الآثار ببيع منطقة الأهرامات لإحدى الدول مقابل مبالغ مالية.. لافتًا إلى أنه قام بالتواصل مع الوزارة، والتي نفت صحة تلك الأنباء

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صباح اليوم الجمعة، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والبداية بنفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من أنباء بشأن انخفاض أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر من 44 إلى 12 مليار دولار، موضحًا أنه تواصل مع البنك المركزي، الذي نفى صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لانخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي من 44 إلى 12 مليارًا.

وقال المركز إن الاقتصاد المصري تعافى، وكل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف زعزعة الثقة في تعافي الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه منذ أكتوبر 2016 نحو 25 شهرا شهد الاحتياطي الأجنبي موجة صعود متتالية ليصل لأعلى مستوى في تاريخه عند 44.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018. وأوضح

وقال المركز إن الاقتصاد المصري تعافى، وكل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو إلا شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة تستهدف زعزعة الثقة في تعافي الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه منذ أكتوبر 2016 نحو 25 شهرا شهد الاحتياطي الأجنبي موجة صعود متتالية ليصل لأعلى مستوى في تاريخه عند 44.5 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2018.

وأوضح البنك أن الاقتصاد المصري حاليًا في حال أفضل، مما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، مما أدي إلى زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير بشأن قيام وزارة الآثار ببيع منطقة الأهرامات السياحية لإحدى الدول العربية مقابل مبالغ مالية ضخمة، لافتًا إلى أنه تواصل مع وزارة الآثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم صحة بيع منطقة الأهرامات السياحية لإحدى الدول العربية مقابل مبالغ مالية.

وأكدت وزارة الآثار حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكل ربوع الوطن نظرًا لأهميتها وقيمتها التاريخية المهمة، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن شائعات مغرضة هدفها البلبلة والنيل من جهود الوزارة الخاصة بسلسلة الاكتشافات الأثرية الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في توقيع الوزارة عقدا مع إحدى الشركات المصرية السياحية لتقديم وتشغيل الخدمات في المواقع الأثرية، يتم بموجبه تحسين كل الخدمات المقدمة للسائحين، كما ستتولى الشركة تشغيل أتوبيسات صديقة للبيئة، وتقديم خدمات الإنترنت وتنظيم رحلات وكذلك تقديم الأطعمة والمشروبات الخفيفة بالمناطق الأثرية، وذلك بهدف تطوير المناطق الأثرية.

نفى مركز مجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة لهذا العام الدراسي والذي أشار إلى بدء الامتحانات 8 يونيو 2019 بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وانتهاء الامتحانات في 29 يونيو 2019 بمواد الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع، لافتًا إلى أنه تواصل مع الوزارة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أن الجدول المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والخاص بامتحانات الثانوية العامة "مزيف" وغير صحيح تماما، وأن الوزارة لم تعلن عن الجدول الرسمي حتى الآن، مؤكدة أن ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب المرحلة الثانوية العامة وأولياء الأمور.

وتابعت: "أنه بمجرد الانتهاء من إعداد الجدول النهائي لامتحانات الثانوية العامة واعتماده سيتم إخطار كل المديريات التعليمية به وإرساله للمدارس، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، مؤكدة أن إعداد جداول الثانوية العامة يتم من قبل مجموعة من المتخصصين التربويين وفقًا لمعايير معينة تستهدف بالأساس مراعاة التوقيتات المناسبة بين المادة والأخرى".

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول اتجاه وزارة الأوقاف لبيع أصول وممتلكات الأوقاف وذلك في ضوء مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد، موضحًا أنه تواصل مع وزارة الأوقاف التي نفت صحة تلك الأنباء، لافتا إلى أن مشروع قانون هيئة الأوقاف الجديد الجاري مناقشته من قبل مجلس النواب يهدف لاستثمار ممتلكات الأوقاف وليس بيعها، مشددة على أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة لا أساس لها من الصحة، تستهدف تشويه صورة الدولة واستيلائها على أموال الوقف.

وأكدت الوزارة أنها ليست مالكة الوقف، وإنما الوقف ملك لأصحاب الوقف وعلاقة الوزارة بالوقف بتطبيق شروط الواقفين عن طريق «ناظر الوقف متمثلًا في وزير الأوقاف، وأما إدارة مال الوقف فعن طريق مجلس إدارة هيئة الأوقاف»، ولا يستطيع أحد التصرف في أصول الأوقاف إلا عن طريق مجلس إدارة الهيئة بتطبيق شروط الواقفين لأن الشرع يقرر أن شرط الواقف كنص المشرع والقيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بمال الوقف وأصوله، حيث شكلت لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الأسبق عام 2014، لاسترداد أراضي الوقف، وقد حققت اللجنة نجاحات مبهرة في هذا الشأن، مشيرة إلى أن مشروع القانون الجاري مناقشته من مجلس النواب يهدف لإيجاد أسس جديدة تتعلق بالسندات والأوضاع الاستثمارية الجديدة، بما يتماشى مع معطيات العصر، وليس له علاقة لا من قريب أو بعيد ببيع ممتلكات الأوقاف.

محارق قمامة بدمياط

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن إنشاء محرقة للقمامة بمحافظة دمياط تسبب ضررًا صحيًا جسيمًا على المواطنين، موضحًا أنه تواصل مع وزارة البيئة، والتي أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أنه لا صحة لإنشاء محارق للقمامة سواء بمحافظة دمياط أو أي محافظة أخرى، وأن الوزارة حريصة كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين وعلى نظافة البيئة والمجتمع، مشيرة إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين والذعر بينهم.

وأوضحت الوزارة أن المحرقة الجاري إنشاؤها هي محرقة طبية حديثة الصنع سوف تستخدم الوسائل التكنولوجية في حرق النفايات الطبية المتولدة من مستشفيات مركز ومدينة الزرقا بمحافظة دمياط، كآلية لمنع انتقال المخلفات إلى الشوارع ومقالب القمامة، مما يؤدي إلى انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة، مؤكدة أن هذه المحرقة لن ينتج عنها أي أدخنة أو انبعاثات إلا في حدود المسموح طبقًا للقانون والتي لا تضر بصحة وسلامة المواطنين، كما تبعد المحرقة الطبية عن الكتلة السكنية بمسافة آمنة طبقًا للاشتراطات البيئية والصحية.