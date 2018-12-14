إنهاء خصومة ثأرية وتوزيع بطاطين وعمليات طبية بالمجان

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبدالجليل ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥٢ م

أرشيفية

واصل حزب "مستقبل وطن" جهوده المجتمعية والتثقفية والتفاعل مع القضايا الجماهيرية، ونظمت أمانة الحزب في القاهرة جلسة عرفية بشارع الشباب بمدينة الشروق لإنهاء خصومة ثأرية، بين عائلتي (قناوي - وضاحي) حيث تم التوافق والتراضي بين كل الأطراف، فضلا عن تنظيم احتفالية لذوي الاحتياجات الخاصة بدرا القدس للأيتام بالمعادي، تم خلالها توزيع الهدايا على الأيتام.. وفي بورسيعد وزعت أمانة الحزب نحو 1000 بطانية على الأسر الأكثر احتياجا، بدوائر أقسام (المناخ والزهور وبورفؤاد) في إطار رفع الأعباء عن المواطنين.

كما تم توزيع 3000 ألاف بطانية على القرى الأكثر احتياجا في الفيوم بقرية (النصارية مركز ابشواي بمدينة أطسا).وفي بني سويف أطلقت أمانة "مستقبل وطن" حملة للتبرع بالدم، بميدان الزراعيين بمدينة بني سويف، فضلا عن إقامة منفذ متحرك لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين. وفي المنيا تم إجراء 8 عمليات جراحية