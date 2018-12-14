عقوبات تأديبية وغرامات مالية في حق لاعبين من شباب الريف الحسيمي

أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قرارات تأديبية في حق لاعبين من فريق شباب الريف الحسيمي، عقب المبارة الأخيرة التي جمعته مع فريق سريع واد زم.

وبناءا على المادة 85 من قانون العقوبات، أصدرت اللجنة المكلفة بالعقوبات التأديبية، قرار توقيف اللاعب محمد فكري عن فريق شباب الريف الحسيمي، لثلاث مباريات منها وحدة موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرت بـ3000 درهم، وذلك بعد إعتدائه على أحد لاعبي الفريق الخصم.

وتوبع اللاعب عبد الخالق أحميدوش بالمادة 53 من قانون العقوبات، حيث جرى توقيفه لمبارة واحدة نافذة وذلك لحصوله على إنذارين في المقابلة الكروية التي جمعت فريقه بنادي سريع واد زم.