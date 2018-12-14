أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قرارات تأديبية في حق لاعبين من فريق شباب الريف الحسيمي، عقب المبارة الأخيرة التي جمعته مع فريق سريع واد زم.
وبناءا على المادة 85 من قانون العقوبات، أصدرت اللجنة المكلفة بالعقوبات التأديبية، قرار توقيف اللاعب محمد فكري عن فريق شباب الريف الحسيمي، لثلاث مباريات منها وحدة موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرت بـ3000 درهم، وذلك بعد إعتدائه على أحد لاعبي الفريق الخصم.
وتوبع اللاعب عبد الخالق أحميدوش بالمادة 53 من قانون العقوبات، حيث جرى توقيفه لمبارة واحدة نافذة وذلك لحصوله على إنذارين في المقابلة الكروية التي جمعت فريقه بنادي سريع واد زم.
شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات تأديبية وغرامات مالية في حق لاعبين من شباب الريف الحسيمي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .