شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن شاهد.. انهيار جسر قيد الإنشاء فوق شاحنة بـ”الكويت”! والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:48 صباحًا, 14 ديسمبر 2018 م
المناطق_متابعات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوضح انهيار جزء كبير من جسر قيد الإنشاء في الكويت فوق شاحنة أثناء مرورها على إحدى الطرق السريعة.
واختلفت الروايات بشأن تفاصيل الحادث، حيث قال البعض إن الجسر انهار فوق الشاحنة لحظة مرورها من الأسفل.
فيما تحدثت رواية أخرى عن اصطدام الشاحنة بالجسر لعدم تقيدها بالارتفاع المحدد؛ مما تسبب في انهيار الجسر فوقها، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن الضحايا أو الإصابات.
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