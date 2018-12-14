الأهلي يبدأ رحلته الإفريقية أمام جيما الإثيوبي

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يرغب الأهلي الذي حصد اللقب من قبل 8 مرات بقيادة مدربه المؤقت محمد يوسف في تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب في إثيوبيا.. في ظل قلة المعلومات عن منافسه

عند دقات الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة، يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره الإفريقي بالنسخة الجديدة من دوري أبطال إفريقيا (2019)، بمواجهة جيما الإثيوبي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، والمذاعة حصريًا على قناة الأهلي، ويدخل الأهلي المباراة وسط غيابات كثيرة، على رأسها، سعد الدين سمير وصلاح محسن ومحمد نجيب وأحمد فتحي ومحمد الشناوي للإصابة، والتونسي علي معلول لعدم جاهزيته، بالإضافة إلى إيقاف المغربي وليد أزارو.

وتقام مواجهة الإياب بين الأهلي وجيما أحد أيام 21-22-23 من شهر ديسمبر الجاري في إثيوبيا، ويرغب الأحمر في تحقيق بداية قوية والفوز بفارق كبير من الأهداف، ليسهل عليه مهمة العبور لدور المجموعات نسبيا قبل مباراة الإياب على أرض الفريق الإثيوبي ووسط جمهوره، والسعي قدما نحو حصد الأميرة السمراء، بعد خسارة البطولة

وتقام مواجهة الإياب بين الأهلي وجيما أحد أيام 21-22-23 من شهر ديسمبر الجاري في إثيوبيا، ويرغب الأحمر في تحقيق بداية قوية والفوز بفارق كبير من الأهداف، ليسهل عليه مهمة العبور لدور المجموعات نسبيا قبل مباراة الإياب على أرض الفريق الإثيوبي ووسط جمهوره، والسعي قدما نحو حصد الأميرة السمراء، بعد خسارة البطولة في العام الماضي وقبل الماضي من الدور النهائي، أمام الوداد المغربي والترجي التونسي على الترتيب. وعقد المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، محمد يوسف، جلسة قصيرة مع اللاعبين، وطلب يوسف من اللاعبين التركيز بشدة في مباراة جيما، محذرا إياهم من المفاجآت أمام الفرق الصغيرة، خاصة أن هناك أندية تلعب بدون خوف على اسمها، وتسعى لتحقيق مفاجآت مدوية بالبطولة. وحل النادي الأهلي وصيفا لدوري أبطال إفريقيا في آخر نسختين، بعد الخسارة في النهائي أمام الوداد المغربي في نسخة 2017، والترجي التونسي في نسخة 2018. ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي خط الدفاع: كريم نيدفيد – محمد هاني – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف خط الوسط: حسام عاشور – عمرو السولية – وليد سليمان – محمد شريف (إسلام محارب) – ناصر ماهر. خط الهجوم : مروان محسن. بينما يأمل الفريق الإثيوبي في السير على نهج مواطنه فريق ولايتا ديتشا الذي أقصى الزمالك من الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي، وتحقيق المفاجأة والفوز على الأهلي زعيم القارة والمتوج بلقب دوري الأبطال 8 مرات. وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة الأهلي وجيما إلى طاقم تحكيم تونسي بقيادة صادق السلمي ويعاونه كل من أيمن إسماعيل (تونس) وعطية السعد (ليبيا). ونستعرض لكم تاريخ مواجهات الأهلي مع الفرق الإثيوبية والتي كانت جميعها في دوري الأبطال..



- الأهلي x داشن بير 1992 - الأهلي x داشن بير 1992 بداية المواجهات كانت في نسخة 1991 حيث كان من المقرر أن يلتقي الأحمر مع فريق داشن بير في دور الـ32 من البطولة، إلا أن الأخير انسحب، ليتأهل الأهلي إلى دور الـ16. - الأهلي x البن الإثيوبي 1998 في 1998، اصطدم الأهلي بفريق البن الإثيوبي في دور الـ32، وأقيم لقاء الذهاب على ملعب الأخير وانتهى بالتعادل 1-1، وودع الأحمر البطولة في القاهرة بالتعادل في الإياب 2-2. - الأهلي x البن 2012 وفي نسخة 2012، تجددت المواجهة بين الأهلي والبن في دور الـ32، حيث أقيمت مباراة الذهاب في إثيوبيا وانتهت بالتعادل السلبي، وفي العودة نجح الأحمر في الفوز بثلاثية نظيفة، ليتأهل إلى دور الـ16. - (6) هو عدد أهداف الأهلي في شباك الفرق الإثيوبية، ويعد محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي الأسبق، هداف الأحمر أمام فرق إثيوبيا، بينما استقبلت شباك الأهلي ثلاثة أهداف. يذكر أن فريق جيما عقب صعوده الموسم قبل الماضي إلى دوري الدرجة الأولى الإثيوبي، نجح في تعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين المحترفين من غانا ونيجيريا، ليتمكن من انتزاع لقب بطولة الدوري الإثيوبي (موسم 2017-2018) من بين أنياب فريق سان جورج، الذي اكتفى بالوصافة بفارق الأهداف عن بطل المسابقة.



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