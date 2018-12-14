حكيم: المالية العامة تعاني ويجب توقيف التوظيف وتنظيم الكهرباء

رأى الوزير السابق ​آلان حكيم​، أنّ "المشكلة الكبرى اليوم تكمن في المالية العامة الّتي تعاني من ناحية الواردات والإنفاق، لاسيما أنّ الإنفاق دائم ولا يتوقّف".

ولفت في مداخلة إذاعية ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، إلى أنّ ""​مصرف لبنان​" استجاب للمخاوف المالية الموجودة في السوق، من خلال تعزيز مخزونه من احتياطات النقد الأجنبي، والحدّ من السيولة المتاحة"، مشدّدًا على "أنّنا متوجّهون إلى مشكلة وقد يكون إلى انهيار، فهل يا ترى هناك أحد ما يفكّر بهذا الشأن؟".

ونوّه حكيم إلى "أنّنا نعطيهم فرصة، والفرصة تكون بتشكيل حكومة لنعيد القطار إلى مسلكه وللتوصل إلى حلول عملية بأسرع وقت ممكن. أمّا الحلول فهي سهلة وأهمّها توقيف التوظيف وتنظيم ​الكهرباء​ وتحسين الحدود الجمركية للدولة اللبنانية".