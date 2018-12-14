أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 14 ديسمبر 2018م

رصد : أخبار الخليج 365 صحيفة قوون: * الفرقة الهلالية ترفع تمام الجاهزية للمعركة الافريقية * ديارا يشارك في المران ويدهش الجهاز الفني.. والزعفوري يختار كتيبته الإنتحارية * الكاردينال يتصل ويطمئن ويطالب بالقتال.. ومدير عام الشرطة ومحافظ بنك السودان يزوران بعثة الهلال * المريخ يجدد ثقته في الزلفاني ويعلن استمراره * بعثة الرواندي تصل عروس الرمال لمواجهة التبلدية.. وإعلان الاستنفار لأكبر مؤازرة جماهيرية * هلال الأبيض يؤدي مرانه الرئيسي أمس وصواريخ الغزال تهدد الضيوف * اكتمال الترتيبات لبدء تحضيرات منتخب الشباب لسيكافا * هارون والزعفوري يزوران ملعب رادس ومدرب الأفريقي يعلن الثقة والجاهزية عناوين أخرى: * المريخ يغادر إلى عطبرة ويفقد جهود (العقرب) و(كاس) يلزمه بدفع (42) ألف فرنك * الهلال يرفع درجة الاستعداد للتونسي والزعفوري يؤكد احترامه للأفريقي * الاتحاد العام يستفسر المريخ عن موعد اجازة النظام الأساسي * عودة شداد وأبو جبل من الدوحة * خبر حزين لجماهير المريخ: الإصابة تبعد بكري المدينة شهرين * مدرب الأفريقي: نخطط للتأهل على حساب الهلال من تونس الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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