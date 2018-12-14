كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا: اعتقال 219 جندياً لمزاعم صلتهم بـ"جولن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت وكالة الأناضول الرسمية، اليوم الجمعة، أن ممثلي الادعاء التركي أمروا بالقبض على 219 جندياً للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة انقلاب في 2016.
سلسلة مداهمات
ونفذت الشرطة سلسلة مداهمات تستهدف من يشتبه في أنهم أنصار جولن منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، التي قتل خلالها 250 شخصاً، وينفي جولن تورطه في الأمر.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة حريت، إن "عملية بدأت في الواحدة صباحاً (2200 بتوقيت غرينتش) للقبض على المشتبه فيهم، وجميعهم جنود في الخدمة وبينهم أربعة ضباط برتبة كولونيل، بموجب أمر من مكتب المدعي العام في إسطنبول".
مساعي جديدة في الخارج
وقال الرئيس رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، إن "تركيا ستبدأ مساعي جديدة في الخارج لاستهداف تمويل أنصار غولن".
هذا وكانت قد أصدرت نيابة أنقرة، مذكرات توقيف 110 جنود يخدمون في سلاح الجو، منهم ثلاثة برتبة كولونيل وخمسة طيارين، في إطار تحقيق يستهدف أنصار جولن في الجيش.
وتم توقيف خمسة وثمانين منهم قبل الظهر، وتتواصل عمليات البحث عن الـ25 الآخرين.
وبدأت السلطات التركية حملات تطهير واسعة في مجمل المؤسسات الرسمية بعد الانقلاب في يوليو 2016 الذي تتهم السلطات جولن الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان بالوقوف وراءه.
وينفي جولن المقيم في الولايات المتحدة منذ نحو عشرين عاماً نفياً قاطعاً أي تورط في الانقلاب.
واعتقلت السلطات أكثر من 77 ألف شخص وعزلت أكثر من 150 ألفاً آخرين أو علقت مهامهم في إطار عمليات التطهير التي تعرضت لانتقادات حادة في الخارج، لكن أنقرة تعتبرها ضرورية للقضاء على أي خطر بحصول تمرد.
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