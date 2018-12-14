فرنسا تؤكد مقتل منفذ «ستراسبورج» بعد 48 ساعة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٥ ص
قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، اليوم الجمعة، إن الشرطة الفرنسية، استطاعت القضاء على منفذ اعتداء ستراسبورج شريف شكاط بعد مضي نحو 48 ساعة على تنفيذه للاعتداء، متابعًا «إحدى المواطنات رأت شريف شكاط في أحد الشوارع في ستراسبورج فهرعت لإخبار الشرطة»، مضيفًا: «على قرابة الساعة التاسعة مساء رصدت الشرطة منفذ الهجوم، عندها استدار سريعا وأطلق النار على ثلاثة عناصر فردت الشرطة بالنيران وأردته قتيلا»، مشيرًا إلى أن الشرطة استخدمت العديد من الوسائل والتقنيات خلال عملية البحث عن شكاط كما تم استخدام طائرة مروحية، بحسب سبوتنيك.
وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي أن الرجل الذي قتل 3 أشخاص في مدينة ستراسبورج الفرنسية أحد جنود التنظيم، لكنه لم يقدم دليلا على ذلك. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال التنظيم في بيان عبر ذراعه الإعلامية: «منفذ هجوم مدينة ستراسبورج شرقي فرنسا، مساء الثلاثاء، هو من جنود داعش،
وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي أن الرجل الذي قتل 3 أشخاص في مدينة ستراسبورج الفرنسية أحد جنود التنظيم، لكنه لم يقدم دليلا على ذلك.
وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال التنظيم في بيان عبر ذراعه الإعلامية: «منفذ هجوم مدينة ستراسبورج شرقي فرنسا، مساء الثلاثاء، هو من جنود داعش، ونفذ العملية استجابة لنداءات استهداف رعايا دول التحالف». (التفاصيل)
وأعلنت وسائل إعلام فرنسية، أن الشرطة الفرنسية أنهت عملية كبيرة لها في مقاطعة نودورف بعد هجوم مساء أمس الأول الثلاثاء الدموي في ستراسبورج.
وعرضت قناة "بي في إم تي في" الإخبارية الفرنسية أمس الخميس صورا تلفزيونية تظهر عددا من سيارات الشرطة في المنطقة، فيما أكد ممثلو الادعاء في فرنسا لوكالة الأنباء الألمانية أنه تم اعتقال شخص خامس له صلة بالهجوم الذي استهدف سوقا لهدايا عيد الميلاد. (التفاصيل)
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