انت الان تتابع فرنسا تؤكد مقتل منفذ «ستراسبورج» بعد 48 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٥ ص

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، اليوم الجمعة، إن الشرطة الفرنسية، استطاعت القضاء على منفذ اعتداء ستراسبورج شريف شكاط بعد مضي نحو 48 ساعة على تنفيذه للاعتداء، متابعًا «إحدى المواطنات رأت شريف شكاط في أحد الشوارع في ستراسبورج فهرعت لإخبار الشرطة»، مضيفًا: «على قرابة الساعة التاسعة مساء رصدت الشرطة منفذ الهجوم، عندها استدار سريعا وأطلق النار على ثلاثة عناصر فردت الشرطة بالنيران وأردته قتيلا»، مشيرًا إلى أن الشرطة استخدمت العديد من الوسائل والتقنيات خلال عملية البحث عن شكاط كما تم استخدام طائرة مروحية، بحسب سبوتنيك.

وأعلن تنظيم «داعش» الإرهابي أن الرجل الذي قتل 3 أشخاص في مدينة ستراسبورج الفرنسية أحد جنود التنظيم، لكنه لم يقدم دليلا على ذلك. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال التنظيم في بيان عبر ذراعه الإعلامية: «منفذ هجوم مدينة ستراسبورج شرقي فرنسا، مساء الثلاثاء، هو من جنود داعش،