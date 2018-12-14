انت الان تتابع أرسنال يصطحب لشبونة لدور الـ32 بالدوري الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢٣ ص
في مباراة هادئة، حقق نادي أرسنال فوزًا سهلًا على فريق كارباج أجدام من أذربيجان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتها، مساء الخميس، على ملعب استاد الإمارات، ضمن مواجهات الجولة السادسة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي، وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد النني أساسيًا، ليرفع الجانرز رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة الخامسة، وبفارق ثلاث نقاط عن الوصيف سبورتنج لشبونة الذي نجح في الفوز على فورسكلا بولتافا بنتيجة 3-0 بنفس الجولة، بينما توقف رصيد كارباج عند ثلاث نقاط في المركز الأخير، وجاء فريق فورسكلا بولتافا في المركز الثالث بنفس عدد النقاط.
المباراة لم تشهد فرصا خطيرة في الشوط الأول تحديدًا، في ظل سيطرة أرسنال على المباراة واعتماد فريق كارباج على التكتل الدفاعي وغلق الأطراف. فريق أرسنال بحث عن هدف مبكر، وافتتح لاكازيت التسجيل في الدقيقة 17 بعد كرة وصلته داخل منطقة الجزاء من أوزيل ليسيطر عليها ويطلق قذيفة أرضية بيمناه مرت إلى الشباك. وانطلق
المباراة لم تشهد فرصا خطيرة في الشوط الأول تحديدًا، في ظل سيطرة أرسنال على المباراة واعتماد فريق كارباج على التكتل الدفاعي وغلق الأطراف.
فريق أرسنال بحث عن هدف مبكر، وافتتح لاكازيت التسجيل في الدقيقة 17 بعد كرة وصلته داخل منطقة الجزاء من أوزيل ليسيطر عليها ويطلق قذيفة أرضية بيمناه مرت إلى الشباك.
وانطلق ساكا في دفاعات كاراباج ليمرر عرضية أرضية من داخل منطقة الجزاء إلى محمد النني في مواجهة المرمى في الدقيقة 65 لكن اللاعب المصري لم ينجح في التعامل مع الكرة لتمر ويشتتها الدفاع بعد ذلك، ومرت الدقائق الأخيرة من اللقاء دون محاولات حقيقية على مرمى الفريقين، لينتهي اللقاء بهدف لاكازيت المبكر في ملعب غابت عنه الجماهير نظرا لإقامته في ساعة متأخرة وربما لعدم أهمية اللقاء.
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