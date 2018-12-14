انت الان تتابع الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع مدرب المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٦ ص
اقترب مسئولو نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، من التعاقد مع مدير فني بلجيكي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للبرازيلي جورفان فييرا الذي تقدم باستقالته مؤخرًا عقب خروج الدراويش من البطولة العربية أمام الرجاء المغربي. وتوصل مسئولو نادي الإسماعيلي إلى اتفاق مع البلجيكي إيريك جريتيس لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يصل المدرب إلى الإسماعيلية، خلال الساعات القادمة، من أجل حضور مباراة الدراويش والقطن الكاميروني، ضمن منافسات دور الـ32، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها، الأحد المقبل، على ستاد الإسماعيلية.
ويعد إيريك صاحب الـ54 عامًا من أشهر المدربين في بلجيكا وأوروبا، وتولى قيادة عدد من الأندية مثل، إيندهوفن الهولندي، كايزر سلاوترن الألماني، فولسبورج الألماني، ستاندار دو لييج البلجيكي، جالطاسراى التركي، مارسيليا الفرنسي، الهلال السعودي، ومنتخب المغرب. وحقق جريتس العديد من الألقاب أبرزها التتويج بالدوري
ويعد إيريك صاحب الـ54 عامًا من أشهر المدربين في بلجيكا وأوروبا، وتولى قيادة عدد من الأندية مثل، إيندهوفن الهولندي، كايزر سلاوترن الألماني، فولسبورج الألماني، ستاندار دو لييج البلجيكي، جالطاسراى التركي، مارسيليا الفرنسي، الهلال السعودي، ومنتخب المغرب.
وحقق جريتس العديد من الألقاب أبرزها التتويج بالدوري البلجيكي مرتين، وكأس السوبر البلجيكي، الدوري الهولندي مرتين متتاليتين، كأس السوبر الهولندي مرتين متتالية، الدوري التركي، الدوري السعودي مرتين.
على جانب آخر، بدأ الإسماعيلى الاستعداد لملاقاة القطن الكاميرونى، الأحد المقبل، فى إطار جولة الذهاب لدور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بدون مدير فني عقب رحيل البرازيلي يوسف فييرا بعد خروج الفريق من البطولة العربية عقب الخسارة من الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية.
شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع مدرب المغرب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .