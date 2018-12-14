انت الان تتابع الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع مدرب المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ١٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٦ ص

اقترب مسئولو نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، من التعاقد مع مدير فني بلجيكي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفًا للبرازيلي جورفان فييرا الذي تقدم باستقالته مؤخرًا عقب خروج الدراويش من البطولة العربية أمام الرجاء المغربي. وتوصل مسئولو نادي الإسماعيلي إلى اتفاق مع البلجيكي إيريك جريتيس لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يصل المدرب إلى الإسماعيلية، خلال الساعات القادمة، من أجل حضور مباراة الدراويش والقطن الكاميروني، ضمن منافسات دور الـ32، من بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها، الأحد المقبل، على ستاد الإسماعيلية.

ويعد إيريك صاحب الـ54 عامًا من أشهر المدربين في بلجيكا وأوروبا، وتولى قيادة عدد من الأندية مثل، إيندهوفن الهولندي، كايزر سلاوترن الألماني، فولسبورج الألماني، ستاندار دو لييج البلجيكي، جالطاسراى التركي، مارسيليا الفرنسي، الهلال السعودي، ومنتخب المغرب. وحقق جريتس العديد من الألقاب أبرزها التتويج بالدوري