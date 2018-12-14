لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني تعلق الاضراب يوم غد

أعلنت لجنة ​الاساتذة المتعاقدين​ في ​التعليم المهني والتقني​ في بيان لها "تعليق الاضراب والاعتصام الذي كان مقررا امام ​وزارة التربية​ يوم غد الجمعة نظرا للاوضاع الامنية المستجدة في البلاد وخاصة ​البقاع​ و​بعلبك الهرمل​ وعدم قدرة الزملاء من الوصول الى ​بيروت​ للمشاركة في الاعتصام امام وزارة التربية".

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