إطلاق نار جديد في مدينة ستراسبورغ الفرنسية مع استمرار التوتر

قالت وكالة رويترز بأن أصوات طلقات نارية سمعت في أحد أحياء مدينة ستراسبورغ بغرب فرنسا.

وأوضحت الوكالةة أن فرقا من عناصر الأمن أرسلت إلى مكان الحادث، ونقلت عن شاهد عيان أن مروحية للشرطة تحوم حول منطقة إطلاق النار، دون ورود تفاصيل أخرى.وكانت المدينة شهدت هجوماً ارهابياً منذ يومين اوقع قتلى وجرحى.وأعلن وزير الداخلية الفرنسي، كريستوف كاستانير، فجر الأربعاء، أن الحكومة رفعت مستوى التأهب الأمني في البلاد عقب الهجوم "الإرهابي" الذي نفذه مسلح أطلق النار بسوق عيد الميلاد في ستراسبورغ ولاذ بالفرار.

وقال كاستانير للصحافيين: "نحن الآن في فرنسا عند مستوى أمني عالٍ. لقد قررت الحكومة للتو الانتقال إلى مستوى هجوم طارئ، مع فرض إجراءات رقابة مشددة على الحدود وفي كل أسواق عيد الميلاد في فرنسا وذلك بهدف تجنب خطر حدوث هجوم يقلد هجوم ستراسبورغ"، الذي أوقع 3 قتلى و13 جريحاً.