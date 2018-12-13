قرعة كأس الملك.. ثنائي “الأسود” يواجه ريال مدريد وبرشلونة في مهمة سهلة

أجرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عشية اليوم الخميس، قرعة دور ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا والذي ستقام مباريات ذهابه أيام 8 و9 و10 يناير 2019، ولقاءات إيابه في 15 و16 و17 من الشهر ذاته.
وبخصوص قطبا الكرة الإسبانية، والمرشحان فوق العادة للتتويج باللقب، برشلونة وريال مدريد، فإن القرعة وضعت هذا الأخير وجها لوجه أمام ليغانيس، الذي يمارس فيه الثنائي المغربي يوسف النصيري ونبيل الزهر، وهي مباراة ثأرية إذ أن ليغانيس (ينتمي هو الآخر لمدينة مدريد) أقصاه الموسم الماضي من ربع النهائي.
أما برشلونة، حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، وحامل الرقم القياسي، سيواجه في “مهمة سهلة” فريق ليفانتي.
إليكم نتائج القرعة :
ريال مدريد VS ليغانيس.
خيتافي VS بلد الوليد.
ريال بيتيس VS ريال سوسيداد.
ليفانتي VS برشلونة.
أتلتيك بلباو VS إشبيلية
سبورتينغ خيخون VS فالنسيا.
جيرونا VS أتلتيكو مدريد.
فياريال VS إسبانيول.
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