العاشرة الإسرائيلية: مقتل الجندي الثالث المصاب بعملية إطلاق النار برام الله

أفادت القناة "العاشرة الإسرائيلية" عن "مقتل الجندي الثالث المصاب بعملية ​إطلاق النار​ ب​رام الله​ ليرتفع عدد القتلى الى 3 وإصابة رابع بحالة خطيرة". وكانت وسائل إعلام اسرائيلية قد أعلنت عن "مقتل جنديين اسرائيليين واصابة 2 بجراح خطيرة في عملية اطلاق النار عند مستوطنة جفعات آساف شرق رام الله". فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن "​الجيش الاسرائيلي​ فرض طوقا أمنيا شاملا على مدينة رام الله"، مشيرةً إلى أن "عملية إطلاق النار اليوم هي واحدة من أخطر العمليات التي وقعت في السنوات الأخيرة".

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