في عامها الـ20: "كيان" تعرض قصتها في حفل خاص

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنظم جمعية "كيان- تنظيم نِسوي" احتفالية مرور 20 عاما على تأسيسها، في قاعة "كريغر"، في حيفا بعد غد السبت.

وقالت الجمعية إن "قصتنا"، هي قصة كيان يمثلنا، بدأناها قبل 20 عامًا، ببعديها الذاتيّ والجماعيّ، ونعرضها من خلال العرض الموسيقي المميز بالتعاون مع جمعية المشغل، بقيادة الفنان حبيب شحادة، يوم السبت 15.12.18، في قاعة كريغر، في حيفا.

وسيتم من خلال العرض مشاركة الحضور بقصة جمعية "كيان- تنظيم نِسوي"، والتي تحتفل هذا العام 2018 بمرور 20 عاما على تأسيسها، تميزن بطريق لم تكن سهلة، مليئة بالتحدّيات، لكنّها أيضًا حافلة بإنجازات يُحتفل بها اليوم، مع عمل مستمرّ منذ 20 عامًا.

كما يتخلل الحفل، والذي يشارك فيه عدد من العازفين من البلاد وخارجها، الساعة الـ20:30 مساءً، مداخلات قصيرة التي سيتم فيها عرض قصة "كيان" ونجاحها في عدد من المجالات منها دمج نساء في السياسة المحليّة، تعزيز الوعي المجتمعي في مجال مناهضة العنف ضد النساء بما يشمل التحرش الجنسي، وأيضًا العمل مع النساء من الحقل بهدف خلق قيادات نسوية ونسائية قادرة بالأساس على العمل لتغيير مكانتها وموقعها.

وفي هذا السياق كانت "كيان"، قد أصدرت فيديو ترويجيًا حاولت من خلاله إلقاء الضوء على جزء من قصة "كيان"، حيث شدد مشاركو الفيديو على أنّ مسيرة "كيان" لم تكن سهلة، فقد اختارت التحدي في الوقت الذي يعتبر التحدي فيه غير مفهوم ضمنًا، مما رافق المسيرة التي أسست على قيّم العدل والمساواة ورفض الظلم الكثير من التحديات، التي ورغم وجودها تكللت المسيرة بنجاحات وأهمها دعم طاقات نسوية رائعة في مجتمعنا في ومن الحقل.