مادورو اتهم أميركا بتنفيذ خطة لاغتياله بمساعدة الحكومتين بالبرازيل وكولومبيا

اتهم الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ ​الولايات المتحدة​ بتنفيذ خطة لاغتياله بمساعدة الحكومتين اليمينيتين في ​البرازيل​ و​كولومبيا​، مشيراً إلى أن "مستشار ​الأمن​ القومي في ​البيت الأبيض​ ​جون بولتون​، يقود مشروعا يهدف إلى نشر الفوضى في ​فنزويلا​ من أجل إسقاط ​الحكومة​ الفنزويلية وفرض ما يسمونه مجلس حكومة انتقالية"، مؤكدا أنه يعتمد في معلوماته على مصادر دولية متطابقة.

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