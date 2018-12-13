شكرا لقرائتكم أنظار العالم تتجه إلى الدرعية في افتتاح "فورمولا إي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ينطلق الخميس السباق المنتظر "السعودية للفورمولا-إي – الدرعية 2018" في مدينة الدرعية، ويستمر حتى 15 ديسمبر الجاري، حيث يستعد السائقون من 11 فريقا للتنافس في 13 سباقا.

وتضم قائمة المشاركين كوكبة من السائقين المخضرمين إلى جانب مواهب جديدة تشارك في هذه السباقات للمرة الأولى، والذين سيواجهون معا تحديات عدة في حلبات الجيل الثاني من سيارات الفورمولا-إي.





وضمت قائمة الفرق المشاركة كلا من "إنفجن فيرجين ريسنغ" البريطاني و"إتش دبليو إيه ريس لاب" الألماني و"جيوكس دراغون ريسنغ" الأميركي و"نيسان إي.دامز" الياباني و"باناسونيك جاكوار ريسنغ" البريطاني و"فينتوري فورمولا إي" من موناكو، و"إن آي يو فورمولا إي" البريطاني و"ماهيندرا ريسنغ" الهندي و"بي إم دبليو أندريتي موتور سبورت" الألماني و"دي إس تيكيتا" الصيني و"أودي سبورت آبت شيفلر" الألماني.

بينما ضمت قائمة السائقين المشاركين الألماني دانييل آبت (فريق أودي سبورت آبت شيفلر) والبريطاني ألكساندر سيمز (فريق بي إم دبليو أندريتي موتور سبورت) والهولندي روبن فرينغز (فريق إنفجن فيرجن ريسنغ) والألماني ماكس غانتر (فريق جيوكس دراغون ريسنغ) والنيوزيلندي ميتش إيفانز (فريق باناسونيك جاكوار ريسنغ) والبلجيكي جيروم دامبروزيو (فريق ماهيندرا ريسنغ) والفرنسي توم ديلمان (فريق إن آي أو فورمولا إي) والألماني أندريه لوتيرير (فريق دي إس تيكيتا) والبرازيلي فيليبي ماسا (فريق فينتوري فورمولا إي).





كذلك ضمت القائمة التايلاندي أليكس ألبون (فريق نيسان إي.دامز) والبريطاني غاري بافيت (فريق إتش دبليو إيه رايس لاب) والبرازيلي لوكاس دي غراسي (فريق أودى سبورت آبت شيفلر) والبريطاني سام بيرد (فريق إنفجن فيرجن ريسنغ) والأرجنتيني خوسيه ماريا لوبيز (فريق جيوكس دراغون ريسنغ) والبرازيلي نيلسون بيكيت جونيور (فريق باناسونيك جاكوار ريسنغ) والألماني باسكال ويهرلين (فريق ماهيندرا ريسنغ) والبريطاني أوليفر تيرفي (فريق إن آي أو للفورمولا إي) والفرنسي جان إريك فيرجن (فريق دي إس تيكيتا للفورمولا إي) والسويسري إدواردو موراتارا (فريق فينتوري للفورمولا إي) والسويسري سيباستيان بويمي (فريق نيسان إي دامز) والبلجيكي ستوافيل فاندورن (فريق إتش دبليو إيه رايس لاب).



وسيكون هناك عدد مقاعد تستوعب عشرات الآلاف من المشجعين، ومسرح مخصص للحفلات الموسيقية التي سيظهر بها النجم الإسباني إنريكي إغليزياس في اليوم الأول بالإضافة جاسون ديرولو إلى وفرقة بلاك آيد بيز الأميركية والمصري عمرو دياب وفي اليوم الثالث يظهر الفرنسي ديفيد غيتا وفرقة ون ريببلك الأميركية.

ويضم المهرجان مناطق ترفيهية، كما سيشمل فعاليات تراثية وترفيهية وثقافية، تشارك فيها مجموعة من الجهات والهيئات الحكومية.

كما تشهد الفعالية تنظيم سوقٍ تقليدية، تتضمن منافذ تجزئة، تقدم عروضاً فريدة للمتسوقين من مرتادي السباق والمشجعين، علاوةً على ذلك، سيتم تخصيص منطقة ضيافة رائعة للشخصيات المهمة، باسم "إيموشن"، ستتيح لحاملي التذاكر الفاخرة التفاعل مع نخبة من المشاهير العالميين.