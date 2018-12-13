غراهام: لا يمكنني دعم بيع السلاح للسعودية طالما أن بن سلمان يديرها

أكد السيناتور الأميركي ​ليندسي غراهام​ أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ذهب بعملية قتل خاشقجي إلى أقصى المراحل وهو آلة قالتة"، مشيراً إلى "أنني أظن ان ولي العهد السعودي مجنون وخطير".

واعتبر "أنني والسيناتور جاين ماكين اعتبرنا أن ​السعودية​ هي المسؤولة عن هجمات 11 سبتمبر"، موضحاً أنه "لا يمكنني أن أدعم بيع صفقات ​السلاح​ للسعودية طالما أن محمد بن سلمان هو من يدير هذه البلاد ولا تزال حرب ​اليمن​ مستمرة".

وأوضح كوركر أن "​الولايات المتحدة​ لديها الكثير من الحلفاء في المنطقة الذي يمكنها الإعتماد عليهم".

وكان السيناتور الجمهوري ​بوب كوركر​ قد أكد أنه "إذا مثل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمام هيئة محلفين لأدين بقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ خلال أقل من 30 دقيقة".