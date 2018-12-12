انت الان تتابع العثور على جسم غريب يشتبه في كونه قنبلة بقنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام نبيل ١٢ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥٧ ص

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، على جسم غريب يشتبه في كونه قنبلة، وذلك في منطقة سوق ليبيا بدائرة مركز شرطة قنا، وتجري قوات الحماية المدنية عملية تمشيط واسعة في محيط المنطقة، بحثا عن وجود أي أجسام أخرى أو متفجرات. تلقى اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، بشأن بلاغ ورد من أهالي قنا، بالعثور على جسم غريب يشتبه في كونه قنبلة، في منطقة سوق ليبيا التجارية، بدائرة مركز شرطة قنا.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية، ورجال المباحث الجنائية إلى موقع البلاغ، وتم إخطار إدارة الحماية المدنية التى دفعت بقواتها وبخبراء المفرقعات، وتم نقل الجسم لفحصه وبيان حالته، كما بدأت الحماية المدنية في عملية تمشيط واسعة للمنطقة والمناطق المحيطة والمجاورة لموقع العثور على الجسم بحثا عن وجود أي أجسام