إيران تنتهك قرار مجلس الأمن وتعترف بإجراء اختبار لصاروخ بالستي

أكد الحرس الثوري الإيراني إجراء تجربة صاروخية "مؤخرًا"، بعد أكثر من أسبوع على تنديد واشنطن وباريس ولندن بالعملية.

وأعلن قائد ما يسمى بالقوة الجيوفضائية التابعة للحرس الإيراني، العميد أمير علي حاجي زادة، "إجراء اختبار لصاروخ بالستي مؤخرًا". مضيفًا: "نحن نقوم باختبار صواريخنا، والعملية الأخيرة كانت اختبارًا مهمًّا وفق ما أفادت وكالة "فارس" الثلاثاء.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، مطلع ديسمبر الجاري، إن إيران اختبرت صاروخًا بالستيًّا متوسط المدى، يستطيع حمل رؤوسا نووية، فضلًا عن بلوغ أجزاء من أوروبا ومواقع أخرى في الشرق الأوسط.

وتنتهك التجربة قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يمنع إيران من القيام بأي أنشطة مرتبطة بالصواريخ البالستية المصممة لحمل الأسلحة النووية.

وأدانت الخارجية الأمريكية التجربة الإيرانية، حيث حذر الوزير مايك بومبيو من أنه في حال عدم ردع إيران، فإن ذلك سوف يسبب المزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.