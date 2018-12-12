شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان: الحوار الجاد انهى أزمة العضويات المستثناه للصحفيين بالقلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ،حرص الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان على إنهاء أزمة العضويات المستثناة للصحفيين بالزمالك وأنه تم عقد جلسة مساء اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس النادى وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النواب صلاح حسب الله المتحدث الرسمى للمجلس وايهاب الخولى ومحمد الحسيني.
ووجه الدكتور صلاح حسب الله التحية للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس الزمالك وعضو مجلس النواب وَعَبَد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، مؤكدا أن الجلسة أكدت حرص الجميع على الحوار الجاد والتوصل الى حل جذرى أسفر عن إنهاء أزمة العضويات المستثناة داخل النادى والسماح لهم بالتواجد خلال الأيام المقبلة داخل النادى على ضوء المناقشات والأحاديث التى تمت بين الحضور .
وقال الدكتور صلاح حسب الله فى تصريحات له منذ قليل، أن رئيس الزمالك وافق على إنهاء أزمة الصحفيين، على أن يتبنى كلا من الدكتور أشرف صبحى، وعبد المحسن سلامة حل أزمة العضويات المستثناة للصحفيين من خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء وكذلك النائب العام لشرح كافة تفاصيل الموضوع الخاص بملف العضويات المستثناة موضحا ان رئيس الزمالك اكد خلال الاجتماع أن القلعة البيضاء هى النادي الوحيد فى مصر الذى عمل عضويات مستثناة للصحفيين، تقديرًا لدورهم الكبير في خدمه المجتمع، وأنه يكن كل الاحترام والتقدير للجماعة الصحفية وقال ان رئيس الزمالك سوف يقوم الخميس المقبل بزيارة إلى نقابة الصحفيين وسأكون معه وأيضا كل من الزميلين ايهاب الخولى ومحمد الحسينى كما سيقوم مجلس النقابة بزيارة القلعة البيضاء يوم الجمعة، فى ظل العلاقة المحترمة بين الطرفين.
وقال الدكتور صلاح حسب الله ان نقيب الصحفيين اشاد خلال الجلسة بلائحة الزمالك وأنها اللائحة الوحيدة بين جميع الأندية التى يتواجد فيها بندًا خاص بالعضويات المستثناة للصحفيين، وهو ما يؤكد على تقدير ادارة الزمالك لقيمة العمل الصحفي وأختتم الدكتور صلاح حسب الله تصريحاته مؤكدا ان هذه الجلسة أكدت ان اى مشكلة يمكن حلها من خلال الحوار الجاد والموضوعى مؤكدا ان الدكتور اشرف صبحى والمستشار مرتضى منصور ونحن اعضاء البرلمان أكدنا اهمية الدور التنويري والحيوى الذى تقوم به الصحافة المصرية وانها كانت وسوف تظل المرآة الصادقة لنقل كل مايدور داخل جميع مؤسسات الدولة للرأى العام .
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