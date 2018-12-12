شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان: الحوار الجاد انهى أزمة العضويات المستثناه للصحفيين بالقلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب ،حرص الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان على إنهاء أزمة العضويات المستثناة للصحفيين بالزمالك وأنه تم عقد جلسة مساء اليوم الثلاثاء، في مقر وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس النادى وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النواب صلاح حسب الله المتحدث الرسمى للمجلس وايهاب الخولى ومحمد الحسيني.

ووجه الدكتور صلاح حسب الله التحية للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس الزمالك وعضو مجلس النواب وَعَبَد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، مؤكدا أن الجلسة أكدت حرص الجميع على الحوار الجاد والتوصل الى حل جذرى أسفر عن إنهاء أزمة العضويات المستثناة داخل النادى والسماح لهم بالتواجد خلال الأيام المقبلة داخل النادى على ضوء المناقشات والأحاديث التى تمت بين الحضور .