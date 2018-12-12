انت الان تتابع بعد الأهلي والزمالك.. الإسماعيلي يودع «كأس زايد» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٤٤ م

تأهل فريق الرجاء البيضاوي المغربي إلى دور الــ8 من مسابقة كأس زايد للأندية أبطال العرب على حساب فريق النادي الإسماعيلي بعدما تعادل معه ذهابًا وإيابًا دون أهداف. وحقق فريق الرجاء المغربي الفوز والتأهل على حساب فريق الدراويش بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين. بدأ فريق الرجاء البيضاوي في التسديد لركلات الترجيح عن طريق لاعبه عبدالإله الحافيظي وهي الركلة الوحيدة التي أهدرها الفريق المغربي وتصدى لها محمد فوزي حارس فريق الإسماعيلي.

وسجل للرجاء كل من بدر باتون الركلة الثانية وسفيان رحيمي الركلة الثالثة، عبدالرحيم الشاكر الركلة الرابعة، زكرياء حدراف الركلة الخامسة، بينما سدد من الدراويش حسني عبد ربه الذي أهدر الركلة الأولى وطارق طة الذي أهدر الثانية، أما عمر الوحش فسجل الركلة الثالثة وباهر المحمدي سجل الرابعة. يذكر أن لقاء الذهاب