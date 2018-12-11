انت الان تتابع السيطرة على حريقين في القاهرة الجديدة وأمام ماسيبرو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:يونس محمد ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٤ م

سيطرت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، على حريقين الاول فى كابينة كهرباء بمدينة القاهرة الجديدة والذى نتج عنها اصابة شخص، والحريق الثانى نشب بسيارة متوقفه امام مبني الإذاعة والتليفزيون بكورنيش النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكل واقعة على حدة وباشرت النيابة التحقيقات. وفى الحريق الأول تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بكبينة كهرباء فى القاهرة الجديدة، فتم اخطار الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة.

فتم الدفع بسيارتين إطفاء لموقع الحريق على الفور، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، والذى نتج عنه اصابة أحد الأشخاص بحروق بالغة، فتم استدعاء سيارة إسعاف ونقله لأقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم. وفى ذات التوقيت، تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا اخر يفيد بنشوب حريق



فتم الدفع بسيارتين إطفاء لموقع الحريق على الفور، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، والذى نتج عنه اصابة أحد الأشخاص بحروق بالغة، فتم استدعاء سيارة إسعاف ونقله لأقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وفى ذات التوقيت، تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا اخر يفيد بنشوب حريق فى إحدى السيارات أمام مبنى ماسبيرو، فانتقلت على الفور القيادات الأمنية لموقع الحريق عقب التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية والتى دفعت بأحد سيارتها المتوقفه بالقرب من مبنى ماسبيرو.

وفرض رجال الأمن كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر امتداد لباقي المجاورات وإخماد الحريق.