شكرا لقرائتكم خبر عن الثلوج تقتل 3 أشخاص بأمريكا والان نبدء بالتفاصيل

أسقطت عاصفة ثلجية قوية ثلوجا بلغ ارتفاعها 60 سنتيمترا على أجزاء من جنوب شرق الولايات المتحدة، مما خلف ثلاثة قتلى في نورث كارولاينا وترك 138 ألف عميل بدون كهرباء.

وذكر مكتب حاكم نورث كارولاينا روي كوبر في بيان أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء العاصفة. فقد توفي شخص بسبب مشكلة في القلب بينما كان في طريقه إلى مأوى وفارقت امرأة مريضة الحياة عندما توقف جهاز الأوكسجين الذي تعالج به عن العمل.

وأفاد مسؤولو الشرطة ببلدة ماثيوز بنورث كارولاينا في بيان إن قائد سيارة توفي أيضا وأصيب راكب في البلدة يوم الأحد عندما سقطت شجرة على مركبتهما بينما كانا مسافرين.

وأدت العاصفة إلى إلغاء ربع الرحلات في مطار تشارلوت- دوجلاس الدولي سادس أكثر المطارات الأمريكية ازدحاما ومطارات أخرى في أنحاء المنطقة حسبما ذكر موقع فلايت أوير لتعقب الرحلات الجوية.

وأمرت الإدارات التعليمية في أنحاء نورث وساوث كارولاينا وفرجينيا بإيقاف الدراسة خلال اليوم وحذر مسؤولو الطوارئ من أن الثلوج الكثيفة والطرق.