بومبيو يطالب إيران بإطلاق سراح محتجزين أمريكيين لديها

طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو السلطات الإيرانية بإطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في إيران.

وقوذكرال بومبيو على حسابه في "تويتر" بمناسبة الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان أنه يخص بـ"لحظة تذكر" الأمريكيين الأبرياء الذين احتجزوا كرهائن من قبل إيران وعائلات هؤلاء.

وأضاف بومبيو "يجب على النظام (الإيراني) إطلاق سراح بوب ليفنسون وجميع الرهائن الأمريكيين الآخرين على الفور".

يذكر أن بوب ليفنسون الذي خصه وزير الخارجية الأمريكية بالاسم مسجون في إيران منذ 11 عاما، بتهم تقول عنها السلطات الأمريكية إنها باطلة.

ويوصف ليفنسون في الولايات المتحدة بأنه "الرهينة" المحتجز لأطول فترة في التاريخ الأمريكي.

ويعتمد النظام الإيراني اعتقال أجانب أو من يحملون جنسية أخرى ويستخدمهم كورقة ضغط على الغرب لابتزازهم.