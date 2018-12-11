انت الان تتابع مصر تبحث مع الصين سُبل التعاون في «الصندوق السيادي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ١١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٣ ص

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بسفير دولة الصين بالقاهرة وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في صندوق مصر السيادي، وإمكانية الاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال. من جانبها رحبت السعيد برغبة الجانب الصيني في دعم مصر في جهودها لإنشاء صندوق مصر السيادي، مقترحة تقديم الدعم لصندوق مصر في مجال إنشاء وإدارة الصندوق، فضلا عن مشاركة الخبرة الصينية في مجال إنشاء الصناديق السيادية وخبرتهم في مواجهة التحديات التى اعترضتهم وسبل التغلب عليها.

وأوضحت السعيد أن الصندوق استثماري تنموي يهدف إلى استثمار الأصول بفكر اقتصادى يحقق عائدا تنمويا، مشيرة إلى اعتماد القانون المؤسسي للصندوق وقرب انتهاء النظام الأساسي المنظم لأعماله واختيار رئيس مجلس إدارة الصندوق، والجمعية العمومية له والمجلس الاستشاري. اقرأ أيضا: وزيرة التخطيط: الصندوق السيادي هدفه