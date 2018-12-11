الصين: منع بيع واستيراد معظم أجهزة "آبل" في أربعة فروع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أمرت محكمة صينية بمنع بيع واستيراد معظم أنواع هواتف "آيفون" التابعة لشركة "آبل" الأميركية، في أربعة فروع صينية تابعة للشركة، بسبب خرق لبراءات اختراع مسجلة باسم شركة أخرى.

وأصدرت مجموعة نقل، بيانا اليوم الإثنين، قالت فيه إنه بناء على طلب شركة الاتصالات "كوالكوم" الأميركية، قضت "محكمة الشعب" في فوزهو في الصين "أربعة فروع صينية تابعة لشركة آبل بوقف انتهاك براءتي اختراع شركة كوالكوم عبر عمليات استيراد وبيع وعرض بيع من دون ترخيص في الصين" لهواتف من نوع "آيفون 6" و"آيفون إكس".

وقالت شركة "آبل" إن "كل تصاميمها تبقى متوافرة في الصين"، حسب ما نقلت عنها قناة "سي إن بي سي" الأميركية.

ويشكل قرار المحكمة الصينية حلقة جديدة من معركة طويلة ومعقدة بين شركة "آبل" ومنافستها "كوالكوم".

وقالت كوالكوم إن "ثمة خطوات قضائية أخرى في الصين وفي جميع أنحاء العالم هدفها الحد من استخدام آبل المفرط لبراءات اختراع أخرى لكوالكوم".

وبحسب "كوالكوم"، تشمل براءتا الاختراع اللتان ذكرهما قرار محكمة فوزهو ميزات متعلقة بتعديل وحجم الصور بالإضافة إلى ميزات شاشة اللمس.

وخسرت أسهم "آبل" أكثر من 2 في المائة من قيمتها في افتتاح بورصة "وول ستريت" اليوم الإثنين.