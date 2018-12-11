شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بيرو يحقق فوزا ساحقا في استفتاء مكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

فاز رئيس بيرو مارتن فيزكارا بتأييد كبير لإصلاح دستوري يهدف إلى القضاء على الفساد حيث صوت نحو 78 بالمئة من الناخبين لصالح ثلاثة من أربعة إجراءات مقترحة في استفتاء، وذلك حسبما أظهرت النتائج اليوم الاثنين.

وتعتبر نتائج الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد حاسمة، وذلك بعد فرز أكثر من 86 بالمئة من الأصوات.

وأيد 78 بالمئة على الأقل من الناخبين حظرا على إعادة انتخاب أعضاء البرلمان بشكل مباشر، مع تشديد الرقابة على تمويل الأحزاب السياسية وإدخال تغييرات على طريقة انتخاب القضاة والمدعين العامين.

ورفض نحو 80 بالمئة مقترح العودة إلى برلمان من مجلسين بعد أن سحب فيزكارا دعمه وسط قلق من أن أعضاء البرلمان الذين فشلوا في الفوز بولاية جديدة سيسعون للحصول على مقاعد في مجلس الشيوخ.

وقال الرئيس إنه سيتم التصديق على المقترحات الثلاثة التي تمت الموافقة عليها قريبا.

ودعا فيزكارا إلى إجراء الاستفتاء ردا على الكشف عن فضائح فساد على نطاق واسع داخل المؤسسة القضائية.

كما تعاني الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية من فساد سياسي واسع الانتشار. ويجري التحقيق مع الرؤساء السابقين اليخاندرو توليدو وألان جارسيا وأولانتا هوما وبيدرو بابلو كوتشينسكي وزعيم المعارضة كيكو فوجيموري لتورطهم في فضيحة الفساد الضخمة في القارة والتي تشمل شركة الإنشاءات البرازيلية العملاقة أودبريشت.

وقد اعترفت الشركة بدفع رشاوى تبلغ قيمتها حوالي 800 مليون دولار في 12 دولة، 10 منها في أمريكا اللاتينية، للحصول على عقود حكومية مربحة.