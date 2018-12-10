شكرا لقرائتكم واشنطن تغازل لندن حال بريكست دون اتفاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وعد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، بعلاقات قوية مع بريطانيا في حال توجه الحليف القديم إلى انفصال عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وفي حين أرجأت رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، تصويتا برلمانيا حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال بومبيو إن الولايات المتحدة وبريطانيا تعملان "بشكل أوثق في كل جهة من علاقاتنا" وضمنها التجارة.

وأضاف في مقابلة إذاعية "إذا كان هناك بريكست قاس، فسأظل واثقا جدا بأن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستستمران في إقامة علاقة خاصة".

وقال "من المؤكد أنها مهمة بالنسبة إليهم، لكن الأمر مهم كثيرا بالنسبة إلينا أيضا".

وقد أشاد الرئيس دونالد ترمب علنا بالخصوم المحافظين لماي، الذين يريدون قطيعة مع الاتحاد الأوروبي في أعقاب استفتاء بريطانيا عام 2016 بشأن الخروج من الاتحاد.