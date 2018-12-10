ترامب قد يواجه المساءلة والسجن بسبب أموال دفعت على سبيل الرشوة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

قال نواب ديمقراطيون يوم الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يواجه مساءلة والسجن إذا ثبت أن الأموال التي قال محاميه السابق إنه تم دفعها لأشخاص لالتزام الصمت تمثل انتهاكا لقواعد تمويل الحملة.

ويوم الجمعة أشارت ملفات في قضايا تتصل بتحقيق اتحادي في الأنشطة التي قامت بها روسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016 إلى نقاط قد تسبب مشكلات لترامب من بينها ما إذا كان قد أصدر تعليمات بدفع مبالغ من ستة أرقام لامرأتين خلال الحملة كي تلتزمان الصمت بشأن علاقات معهما.

وسعى ممثلو الادعاء الاتحادي إلى إصدار حكم بالسجن على مايكل كوهين محامي ترامب لفترة طويلة لدفعه أموالا لممثلة أفلام إباحية ونجمة سابقة لمجلة بلاي بوي بناء على طلب ترامب والتهرب من الضرائب والكذب على الكونجرس بشأن بناء مقترح لمؤسسة ترامب في موسكو.

وقال النائب الديمقراطي الأمريكي جيرولد نادلر لمحطة(سي.إن.إن) إنه إذا ثبت أن هذه المبالغ تمثل انتهاكا للقواعد المالية للحملة الانتخابية فستكون أساسا لمساءلة الرئيس.

وأضاف نادلر الذي سيرأس اللجنة القضائية عندما يتولى الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في يناير /كانون الثاني "حسنا ستكون مخالفات تستحق المساءلة".

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وبموجب القانون الأمريكي يتعين كشف المساهمات في الحملة الانتخابية، ويحدد القانون هذه المساهمات بأنها أشياء ذات قيمة تقدم لأي حملة انتخابية من أجل التأثير على الانتخابات. ويجب ألا تتجاوز مثل هذه المساهمات 2700 دولار لكل شخص.

وقالت المتحدثة سارة ساندرز يوم الجمعة إن كوهين كذب مرارا وإن هذا الملف غير مهم.